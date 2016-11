Experte: Auch Europa drohen „ungewöhnliche“ Wahlen

Für den Wahlrechtsexperten Klaus Poier von der Karl-Franzens-Universität Graz sind nach der Präsidentschaftswahl in den USA auch in europäischen Ländern „ungewöhnliche“ Wahlergebnisse zu erwarten. Donald Trump habe vor allem von jenen Wählern profitiert, „die vom politischen System angefressen“ waren, so der Experte gegenüber der APA.

Bei den Trump-Wählern habe es sich keineswegs nur um ungebildete Underdogs gehandelt. Auch viele Kleinunternehmer hätten das Gefühl, sie seien Verlierer des gegenwärtigen Systems, sagte Poier. Auch in vielen Ländern Europas gebe es diese Stimmung. Ob der Sieg Trumps auch einen Effekt in Europa hat, werde man möglicherweise schon bei der Bundespräsidentenwahl in Österreich sehen, meinte der Experte.

„Auch wenn für uns in Europa der Siegs Trumps unvorstellbar gewesen war“, so Poier, hätten die Umfragen in den USA gezeigt, dass es knapp werden würde, besonders in den umstrittenen Staaten. Trumps Sieg sei auf den Riss zwischen Elite und Establishment einerseits und den Unzufriedenen andererseits zurückzuführen. Zudem wäre bei einer Volkswahl die Mobilisierung in den nicht umstrittenen Staaten wie etwa Kalifornien für Trump noch stärker gewesen.