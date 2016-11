Van der Bellen warnt mit Trump vor Hofer

Präsidentschaftskandidat Alexander Van der Bellen hat den Wahlsieg von Donald Trump in den USA dazu genützt, um vor seinem FPÖ-Kontrahenten Norbert Hofer zu warnen. „Lassen Sie den 4. Dezember den Flügelschlag sein, der Europa wieder in die richtige Richtung bringt“, sagte Van der Bellen heute in einer Pressekonferenz.

„Ich möchte nicht, dass Österreich das erste westeuropäische Land ist, in dem Rechtsdemagogen die Macht übernehmen“, so Van der Bellen, der hofft, dass der Trump-Sieg hierzulande als Weckruf und als „zusätzliche Motivation empfunden wird, zur Wahl zu gehen und VdB anzukreuzen“.

Herausforderung für ganze Welt

Ähnlich wie beim „Brexit“ in Großbritannien müsse man sich fragen, was hier passiert sei. Er plädierte dafür, zwischen nachvollziehbaren Sorgen und Ängsten auf der einen Seite und von Populisten geschürten Ängsten auf der anderen Seite zu unterscheiden. Van der Bellen warnte einmal mehr vor den Freiheitlichen.

Durch Trumps Triumph seien die Herausforderungen in der ganzen Welt größer geworden, so Van der Bellen weiter. Seine Aussagen im Wahlkampf würden auf ein „Bild der isolationistischen Ausrichtung“ hindeuten. Van der Bellen verteidigte seine zuletzt Trump gegenüber kritischen Äußerungen, sie seien „absolut bürgerlich vertretbar“.

Kritik von FPÖ

Für FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl gefährdet Van der Bellen mit seinen Aussagen Österreichs Verhältnis zu den USA. Damit würde Österreich auf eine diplomatische Eiszeit mit den USA zusteuern. Ein Präsidentschaftsanwärter dürfe sich nicht zu abfälligen Äußerungen gegenüber Trump hinreißen lassen, so Kickl.