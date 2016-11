Formel 1: Emotionaler Abschied von Massa in Brasilien

Im Schatten des WM-Duells zwischen Nico Rosberg und Lewis Hamilton wird es beim Formel-1-Grand Prix von Brasilien in Sao Paulo besonders emotionale Momente geben. Felipe Massa bestreitet am Sonntag (17.00 Uhr MEZ, live in ORF eins) nämlich sein letztes Heimrennen. Auf dem Autodromo Jose Carlos Pace in Interlagos hatte der damalige Ferrari-Pilot vor acht Jahren eine wohl beispiellose Achterbahnfahrt der Gefühle erlebt.

