Strategiepapier in Kameras gehalten

Im Zuge der Ministersuche trifft der gewählte US-Präsident Donald Trump dieser Tage mögliche Kandidaten. So auch am Sonntag (Ortszeit), als Kris Kobach zu einem Gespräch geladen war. Der derzeitige Staatssekretär des US-Bundesstaats Kansas will neuer Heimatschutzminister werden. Bei seiner Ankunft offenbarte Kandidat Kobach ungewollt sein geplantes Programm einem Fotografen - im gut lesbaren Teil ist das Strategiepapier gespickt mit Hardliner-Positionen.

