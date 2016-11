Drozda sieht keinen SPÖ-Schwenk bei Familienbeihilfe

Kanzleramtsminister Thomas Drozda (SPÖ) sieht bei der Familienbeihilfe keinen Schwenk der SPÖ. Es gebe einen Vorschlag, und darüber werde innerkoalitionär diskutiert, so Drozda heute nach dem Ministerrat. Nach der ÖVP hatte sich auch Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern dafür ausgesprochen, die Familienbeihilfe für Kinder im EU-Ausland zu kürzen.

Drozda meinte darauf angesprochen, das sei „kein Schwenk“. Man habe sich darüber verständigt, in der Koalition darüber zu diskutieren. Grundsätzlich benötige es aber eine europäische Entscheidung für eine etwaige Änderung. „Ich persönlich habe Verständnis dafür, dass diese Beiträge, die vergeben werden, an die Kaufkraft angepasst werden“, so Drozda.

Drozda räumte ein, dass die Begeisterung darüber in einzelnen Nachbarländern „enden wollend ist“. Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) verwies vor dem Ministerrat darauf, dass ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin bereits im Februar diesen Vorschlag für eine Kürzung gemacht und ein Papier angekündigt habe. Wenn dieses vorliegt, werde man es beurteilen.