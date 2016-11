Generali denkt offenbar an Personalreduzierung

Der Versicherungskonzern Generali, der morgen in London über die Umsetzung seines vor eineinhalb Jahren vorgestellten Entwicklungsplans berichten wird, denkt an die Reduzierung der Personalkosten, um die Gewinne der Gruppe zu steigern. Die Zahl der Mitarbeiter könnte um bis zu zehn Prozent reduziert werden, berichtete die italienische Wirtschaftszeitung „Il Sole 24 Ore“ heute.

Derzeit beschäftigt Generali 80.000 Mitarbeiter. Ihre Zahl könnte um 8.000 schrumpfen, sollten die Gerüchte zur Personalreduzierung bestätigt werden. Das Management denke an eine Ausweitung auf globaler Ebene des bereits in einzelnen Ländern begonnenen Umstrukturierungsprozesses, so die Tageszeitung.

Laut dem Blatt könnte die Personalkürzung angesichts der nicht einfachen Konjunktur für die europäische Versicherungsbranche notwendig werden. „Die Versicherungsbranche ist zu einem zusätzlichen Einsatz gerufen, um die aktuellen Gewinnmargen zu erhalten“, so das Blatt.