Kamera untersucht Gestank in Wiener U1-Station

Seit Wochen melden Fahrgäste einen unangenehmen Geruch in der U1-Station Reumannplatz in Wien. Um die Ursache zu finden, lassen die Wiener Linien in Kürze die Rohre der Station mit einer Spezialkamera untersuchen.

