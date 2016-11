Red Hot Chili Peppers: „Gerührt“ in Wiener Stadthalle

Die Red Hot Chili Peppers sind gerade auf Welttournee, um ihr elftes Studioalbum „The Getaway“ vorzustellen. Gestern traten sie in der ausverkauften Wiener Stadthalle auf.

Sänger Anthony Kiedis genießt solche Großkonzerte, wie er gegenüber der ZIB sagte: „Es ist noch immer ein Mysterium für uns, wenn 10.000 Menschen mitsingen und tanzen. Bassist Flea und ich schauen uns dann immer ganz gerührt an. Das sind die wundervollsten Momente.“ So sehen es offenbar auch die Fans: Es gab viel Applaus, die Stimmung in der Stadthalle war großartig.

Die Stimmung stimmte beim ausverkauften Gig der Red Hot Chili Peppers in der Wiener Stadthalle.

Von der ZIB zum neuen Präsidenten Donald Trump befragt, sagte Kiedis: „Aus meiner persönlichen Erfahrung weiß ich, dass manchmal wirklich schlimme Dinge passieren müssen, damit sich etwas verändert. Ich hoffe sehr, dass es im Fall vom Trump auch so läuft und am Ende etwas Positives dabei herauskommt, wenn ein frauenfeindlicher, rassistischer schräger Vogel Präsident des mächtigsten Landes der Welt wird.“

