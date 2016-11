Jeff Koons schenkt Paris Riesenskulptur

Jeff Koons schenkt Paris eine der größten Skulpturen, die er je angefertigt hat. Eine Faust, die stilisierte Tulpen in der Hand hält, ragt fast zehn Meter in die Höhe. In der Form soll das Kunstwerk an die Spitze der Freiheitsstatue erinnern, es dient dem Gedenken der Terroranschläge des letzten Jahres.

Jeff Koons/Courtesy Noirmontartproduction

Die Freiheitsstatue war den USA 1886 von Frankreich geschenkt worden. Hergestellt wird die Skulptur nach Koons Plänen in Deutschland. Die Tulpen sind bunt und erinnern - ein typisches Merkmal von Koons Kunstwerken - an Luftballons. Inklusive Tulpen soll die Skulptur im Laufe des nächsten Jahres fertiggestellt werden, wie die „New York Times“ berichtete.