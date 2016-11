„Narziss und Goldmund“: Förderung für Ruzowitzky-Projekt

Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky („Die Fälscher“, 54) hat sich für seinen neuesten Spielfilm eine literarische Vorlage genommen. In „Narziss und Goldmund“ stehen die beiden Hauptfiguren aus Hermann Hesses gleichnamigem Roman im Fokus. Der Film, bei dem Jannis Niewöhner und Tom Schilling mitwirken, erhält vom Österreichischen Filminstitut eine Förderung.

Neben Ruzowitzky können sich auch weitere Filmemacher über finanzielle Zuwendungen freuen: Insgesamt wurden beim vierten Antragstermin in diesem Jahr Mittel in Höhe von 2,9 Mio. Euro ausgeschüttet, teilte das Filminstitut heute mit. Unter den 70 positiv behandelten Anträgen finden sich insgesamt acht Kinofilmprojekte - so etwa Michael Kreihsls Verfilmung von Daniel Glattauers Stück „Die Wunderübung“, Dominik Hartls Maturareisehorrortrip „Blood Jam“ und Anita Lackenbergers „Ein wilder Sommer“.