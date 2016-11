Reinigungsbranche-KV: 1,36 Prozent Lohnplus



Die rund 40.000 Beschäftigten in der Denkmal-, Fassaden-, Gebäudereinigung und Hausbetreuung erhalten per 1. Jänner um durchschnittlich 1,36 Prozent mehr Lohn, teilte die Gewerkschaft vida heute mit. Niedrige Einkommen würden stärker erhöht.

Betroffen seien jene Gruppen, in denen die meisten Menschen in der Reinigungsbranche arbeiten: in der Büro- und Spitalsreinigung. Hier steigen die Löhne um 1,5 bzw. 1,4 Prozent. Neu eingeführt wird eine Lehrlingsentschädigung für das vierte Lehrjahr, in dem die Lehrlinge künftig 1.252,41 Euro erhalten.

Mindestlohn von 1.500 Euro angepeilt

Mit dem Lohnabschluss sei man der Forderung nach einem Mindestlohn von 1.500 Euro einen großen Schritt näher gekommen, so Monika Rosensteiner, Vorsitzende des Fachbereichs Gebäudemanagement in der Gewerkschaft vida. Derzeit liege der Mindestlohn bei 1.470,47 Euro.

In der Reinigungsbranche sind rund 70 Prozent der Beschäftigten Frauen. Der niedrigste Stundenlohn liegt laut heutiger Aussendung aktuell bei 8,49 Euro brutto. Ein Großteil der Beschäftigten ist 25 Stunden pro Woche beschäftigt.