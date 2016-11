Vom Garten bis zum Ozean

In der Natur hängt alles zusammen. Die komplexen Mechanismen zwischen Tier- und Pflanzenarten und Lebensräumen versucht das Naturhistorische Museum in Wien nun in der interaktiven Ausstellung „Vielfalt zählt – Eine Expedition durch die Biodiversität“ sichtbar zu machen. Die Schau liefert Besuchern Einblicke in verschiedene Ökosysteme, vom Garten bis zum Ozean. Daneben sollen auch zwei für den Natur- und Artenschutz wesentliche Fragen geklärt werden: Wie lässt sich der Wert der Natur bemessen - und wie kann er dem Menschen vermittelt werden?

