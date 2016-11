Regierung einigte sich auf Ausbau der Ganztagsschule

Die Bundesregierung hat sich heute im Ministerrat auf den Ausbau der Ganztagsschulen geeinigt. 750 Mio. Euro stehen dafür zur Verfügung.

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) erwartet sich dadurch eine „deutliche Verbesserung der Bildungsqualität“ in Österreich und sprach von einem „Herzensprojekt“. Die Qualität sei in Ganztagsschulen „deutlich besser“ als in herkömmlichen Schultypen.

Ziel des Gesetzes ist, dass künftig jeder Schüler im Umkreis von maximal 20 Kilometern eine ganztägige Schulform besuchen kann. Gefördert werden dabei sowohl die verschränkte Ganztagsschule (Wechsel aus Unterricht, Lern- und Freizeit über den ganzen Tag mit verpflichtender Anwesenheit) als auch reine Nachmittagsbetreuung (ohne Anwesenheitspflicht). Außerdem ist für die Schaffung von Ferienbetreuung an den Schulen Geld vorgesehen.

ÖVP verweist auf Wahlfreiheit

Staatssekretär Harald Mahrer (ÖVP) hob beim „Debriefing“ nach dem Ministerrat die Wahlfreiheit hervor. So soll bedarfsgerecht investiert werden - er verwies auf die Schulautonomie. Kritik aus der Begutachtung habe man ebenfalls berücksichtigt. So werden etwa auch die Privatschulen aufgenommen, das sei eine „sinnvolle Geschichte“, so Mahrer.

Über die Verteilung von 500 Mio. Euro entscheide das Ministerium; über die 250 Mio. Euro die Länder gemäß den Kriterien, die dem Ministerium vorzulegen sind. Ebenfalls beschlossen wurde die Bildungsinnovationsstiftung, die vorerst mit einem Grundstock von 50 Mio. Euro die Digitalisierung des Bildungssektors vorantreiben soll.

Choreografische Pannen

Der Ministerrat war heute nicht nur aufgrund der Nationalratssitzung außergewöhnlich früh im Parlament angesetzt. Er verlief auch etwas chaotisch, denn vor dem eigentlich geplanten „Debriefing“ durch Mahrer und Kanzleramtsminister Thomas Drozda (SPÖ) stellten sich Kern und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) spontan vor die Pressevertreter und lösten damit ziemliche Hektik unter den Journalisten und Kameraleuten aus, die eigentlich bereits beim „Debriefing“ gewartet hatten.