Hubert von Goisern will nicht von FPÖ gespielt werden

Der in Salzburg lebende Volksmusikstar Hubert von Goisern hat heute in einem offenen Brief dagegen protestiert, dass seine Lieder im FPÖ-Bundespräsidentschaftswahlkampf von Norbert Hofer gespielt werden.

