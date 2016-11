Dow Jones knackt erstmals 19.000 Punkte

Die Rekordjagd an der Wall Street geht weiter: Im heutigen frühen Handel knackte der Dow Jones Industrial erstmals in seiner Geschichte die Marke von 19.000 Punkten. Sein Rekordhoch erreichte er bei 19.013,12 Punkten. Zuletzt stand noch ein Plus von 0,23 Prozent auf 19.000,47 Punkte zu Buche.

Auch der breite S&P-500-Index und der technologielastige NASDAQ-100-Index markierten zu Handelsbeginn neue Bestmarken. Bereits zu Wochenbeginn hatte die Hoffnung auf Konjunkturanreize durch Steuersenkungen und Infrastrukturinvestitionen unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump für eine Rekordjagd an der US-Börse gesorgt.