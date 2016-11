Schiene durchschlug Windschutzscheibe und traf Lenkerin

Eine Schiene hat heute Vormittag die Windschutzscheibe eines Pkws in Rettenbach in der Steiemark durchbrochen. Die davon am Kopf getroffene Lenkerin wurde mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen.

