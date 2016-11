Türkischer EU-Minister: Kern fördert Rechtsextremismus

Der türkische Europaminister Ömer Celik hat Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) vorgeworfen, durch gegen die Türkei gerichtete Äußerungen „rechtsextremistische und rassistische“ Gefühle zu fördern.

„Schlimmer als Aussagen rechtsextremer Politiker“

In einer Twitter-Botschaft schrieb Celik nach Angaben der Onlineausgabe der Zeitung „Hürriyet Daily News“: „Österreichs Kanzler Kern sagt, der Aufstieg rechtsextremer Kräfte in EU-Schlüsselländern sei ein großes Problem. Aber was der österreichische Kanzler und sein Außenminister (Sebastian Kurz/ÖVP) über die Türkei sagen, ist schlimmer als die Aussagen rechtsextremer Politiker.“

Wer sich rechter Reden bediene, um ein Gegenwicht zu rechtsextremen Parteien zu schaffen, werde Wahlen verlieren. „Und jene in Europa, die ähnliche Aussagen über die Türkei machen, um mit rechtsextremen Parteien zu konkurrieren, haben entweder Wahlen verloren oder sind schwächer geworden“, fügte Celik hinzu. Diejenigen, die anti-türkische und islamophobe Politik betreiben, würden nur Rechtsextremismus und Rassismus stärken, so Minister.

Doskozil sieht „Entgleisung“

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) verurteilt die Äußerungen: „Was Celik Bundeskanzler Kern und Außenminister Kurz vorgeworfen hat, ist nichts anderes als eine inakzeptable Entgleisung“, so Doskozil. Die Kritik am Vorgehen der Erdogan-Regierung, insbesondere seit dem Putschversuch, als „schlimmer als die Aussagen rechtsextremer Politiker zu bezeichnen“, sei eine Verkennung der Tatsachen und ein völlig den Tatsachen widersprechender Vergleich.

„Was zurzeit in der Türkei unter Erdogan passiert, entspricht nicht dem Demokratieverständnis der österreichischen Bundesregierung und ist absolut kein Zeichen von Stabilität und Rechtsstaatlichkeit“, so Doskozil. Gefährlich sei es, derartige Vorgänge stillschweigend hinzunehmen statt sich kritisch zu äußern.