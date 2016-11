Neuausrichtung: VW setzt auf Elektroautos

Die VW-Kernmarke Volkswagen will in weniger als zehn Jahren zum „Weltmarktführer“ in Sachen Elektroautos werden. „Wir machen das Elektroauto zum strategischen Kernelement der Marke Volkswagen“, sagte Markenchef Herbert Diess heute in Wolfsburg bei der Vorstellung der Strategie Transform 2025+, die einen langfristigen Plan zur Neuausrichtung des Herstellers beschreibt.

Ab 2020 will die Marke Volkswagen, die wie andere Teile des Autokonzerns mit den Folgen des Dieselskandals kämpft und darüber hinaus unter einer im Branchenvergleich mangelhaften Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit leidet, zahlreiche Elektroautos auf den Markt bringen. Bis spätestens 2025 will die Marke Diess zufolge jedes Jahr eine Million davon verkaufen und dadurch zum „Weltmarkführer bei der Elektromobilität“ werden.

Keine Dieselautos mehr in den USA

Flankiert werden soll die Strategie durch Effizienz- und Produktivitätssteigerungen, mit denen die bisher nicht konkurrenzfähige operative Umsatzrendite bis 2020 auf vier Prozent und bis 2025 auf sechs Prozent erhöht werden soll.

VW will zudem ertragsschwache Modellvarianten streichen sowie mit einem Ausbau der SUV-Palette die Marktführerschaft im Volumengeschäft in Europa und China sichern und im lukrativen US-Fahrzeugmarkt expandieren. Dort ist VW derzeit nur ein Nischenanbieter. Wie Diess im „Handelsblatt“ sagte, werde man aber in den USA keine Dieselfahrzeuge mehr anbieten.

Radikaler Stellenabbau

Der Plan des Managements ist eng verzahnt mit dem vor wenigen Tagen vorgestellten „Zukunftspakt“, auf den sich VW-Firmenleitung und Betriebsrat geeinigt hatten. Er sieht unter anderem den Abbau von 23.000 Stellen in Deutschland vor. Parallel will VW 3,5 Milliarden Euro in neue Technikbereiche investieren und dort neue 9.000 Jobs schaffen.