Vergewaltigungsvorwürfe: Starfotograf Hamilton wehrt sich

Nach neuen Vergewaltigungsvorwürfen ehemaliger Kindermodels droht der britische Fotograf David Hamilton mit mehreren Verleumdungsklagen. Er sei unschuldig und sollte auch als unschuldig angesehen werden, sagte der 83-jährige Brite heute der Nachrichtenagentur AFP. Er warf den Medien vor, die Vorwürfe „als Wahrheit“ zu behandeln und kündigte an, die „für die Diffamierungen Verantwortlichen“ vor Gericht zu bringen.

Hamilton wurde in den 1960er Jahren mit seinen mit Weichzeichner bearbeiteten Nacktaufnahmen von jungen Mädchen berühmt, zu seinen bekanntesten Werken zählt der Erotikfilm „Bilitis“ aus dem Jahr 1977.

Mehrere Frauen meldeten sich

Hintergrund der neuen Vorwürfe ist ein Buch der französischen Fernsehmoderatorin Flavie Flament, in dem sie - ohne Namensnennung - schildert, wie sie als 13-Jährige am Rande eines Fotoshootings von einem international bekannten Fotografen vergewaltigt wurde. Nachdem daraufhin drei weitere ehemalige Models ähnliche Vorwürfe erhoben, bestätigte sie in der vergangenen Woche, dass es sich um Hamilton gehandelt habe.

APA/AFP/dpa/Ingo Wagner; APA/AFP/Alain Jocard

Debatte über Verjährung

Wegen Ablauf der Verjährungsfrist bei derartigen Vergehen habe sie seinen Namen nicht genannt, weil sie eine Verleumdungsklage befürchtet habe, sagte Flament. Hamilton bestätigte AFP, dass Flament früher einmal für ihn posiert habe. „Ich habe nichts Ungehöriges getan. Ich habe gar nichts getan“, fügte er hinzu. Der heute 42-jährigen Fernsehmoderatorin warf er vor, ihn „für eine letzte Viertelstunde Ruhm“ verleumdet zu haben.

Nach dem französischen Gesetz beträgt die Verjährungsfrist bei minderjährigen Vergewaltigungsopfern 20 Jahre nach Erreichen der Volljährigkeit. Die Vorwürfe gegen Hamilton haben in Frankreich eine Debatte über die Verjährungsfristen ausgelöst. Die Regierung will sie nun verlängern.