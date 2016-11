Tuberkulosefall: 200 Hofer-Mitarbeiter untersucht

In einem Zentrallager der Supermarktkette Hofer in Loosdorf (Niederösterreich) ist eine Reinigungskraft an offener Tuberkulose erkrankt. Der Mann wird im Spital behandelt. Zur Sicherheit wurden alle 200 Beschäftigten des Lagers untersucht.

