Finanzminister beraten mit IWF über Griechenland-Krise

Die Finanzminister mehrerer Euro-Zonen-Staaten wollen am Freitag in Berlin gemeinsam mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) über das weitere Vorgehen in der griechischen Schuldenkrise beraten, schreibt die „Süddeutsche Zeitung“ (Mittwoch-Ausgabe). An den Beratungen sollten die Ressortchefs aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden teilnehmen.

Mit den Vertretern des IWF solle beraten werden, wie sich dieser doch noch finanziell am laufenden dritten Kreditprogramm für Griechenland beteiligen könnte. Auch Vertreter von EU-Kommission und Europäischer Zentralbank (EZB) seien eingeladen.

Die griechische Regierung hatte erklärt, die Gespräche mit den internationalen Geldgebern über Finanz- und Arbeitsmarktreformen mit dem Ziel fortsetzen zu wollen, die zweite Überprüfungsrunde ihres Reformprogramms bis Anfang Dezember und damit vor dem nächsten Treffen der EU-Finanzminister abzuschließen.