Franzose soll Anschläge in Europa mitgesteuert haben

Die USA haben einen Franzosen auf ihre Terrorliste gesetzt, der ein Hintermann der Anschläge von Paris und Brüssel gewesen sein soll. Abdelilah Himich, bekannt als Abu Sulajman al-Faransi, sei ein hochrangiges Mitglied des Islamischen Staates (IS) und Berichten zufolge an der Planung der Attentate in Paris und Brüssel beteiligt gewesen, hieß es heute in einer Mitteilung des US-Außenministeriums.

Laut einem Bericht von ProPublica haben amerikanische Geheimdienstler Himich als führenden Kopf der Anschläge identifiziert. Er wurde in Marokko geboren, wuchs aber in Frankreich auf und diente dem Bericht zufolge zwei Jahre in der französischen Fremdenlegion, für die er in Afghanistan im Einsatz war.

Derzeit in Syrien

Seine militärische Erfahrung und seine Kenntnisse über Frankreich hätten ihn zu einer der Schlüsselfiguren des IS gemacht, heißt es in dem Artikel. Nach Angaben der US-Regierung soll sich Himich in der nordsyrischen Stadt al-Bab aufhalten. Wie vor Kurzem bekanntgeworden war, verdächtigen Anti-Terror-Ermittler zudem einen 32 Jahre alten Belgier mit dem Kampfnamen Abu Ahmad, die Anschläge von Syrien aus gesteuert zu haben.

Verdächtiger unter Auflagen frei

Ein mutmaßlicher Hintermann eines anderen Anschlags in Brüssel, jener Angriff auf das Jüdische Museum 2014, ist indes auf freien Fuß gekommen. Nacer B. wurde gegen eine Kaution von 50.000 Euro entlassen, wie der Sender RTBF berichtete.

Der mutmaßliche Helfer des Hauptverdächtigen Mehdi Nemmouche war Ende 2014 in Marseille verhaftet und von Frankreich an Belgien überstellt worden. Sein Anwalt sagte dem Sender RTBF, dass B. noch immer jegliche Beteiligung abstreite. Nemmouche wird vorgeworfen, am 24. Mai 2014 im Jüdischen Museum in Brüssel ein israelisches Touristenpaar, eine Französin und einen Belgier erschossen zu haben.