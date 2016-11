Hofburg-Wahl: Das Buhlen um ÖVP-Wähler

Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen versuchen knapp zwei Wochen vor der Bundespräsidentenstichwahl um unentschlossene ÖVP-Wähler zu buhlen. So appellierte heute Parteichef Heinz-Christian Strache offen an „alle ÖVPler“. Alexander Van der Bellen wird unterdessen von früheren Spitzendiplomaten von ÖVP als auch von SPÖ unterstützt. Dazu live in der ZIB2: Kurt Fischer, ÖVP-Bürgermeister von Lustenau, der Alexander Van der Bellen unterstützt, sowie der Unternehmer Norbert van Handel, der als langjähriges ÖVP-Mitglied und Unternehmer Norbert Hofer unterstützt.

Debatte über Unternehmenssteuern

Der ungarische Regierungschef Orban liegt mit Donald Trump und der britischen Regierungschefin Theresa May auf einer Linie: Alle drei wollen die Gewinnsteuern für Unternehmen senken, um ausländische Firmen anzulocken. Damit könnte vor Österreichs Haustür ein neuer Steuerwettbewerb losgehen, mit dem die EU gar keine Freude hat. Ungarn will nämlich den niedrigsten Körperschaftsteuersatz der EU einführen. Für Kritiker ein fragwürdiges Vorhaben. Denn Ungarn würde mit einer Steuersenkung all jenen Ländern einheizen, die viel in die Geldtöpfe einzahlen, aus denen gerade Ungarn enorm profitiert.

Österreichs Bevölkerung wächst weiter

Bereits in vier Jahren wird Österreich neun Millionen Einwohner haben. Das prognostiziert heute die Statistik Austria. Längerfristig sagen die Berechnungen sogar zehn Millionen Österreicherinnen und Österreicher voraus. Eine Zunahme, die fast ausschließlich auf Zuwanderung basiert.

ZIB2 mit Armin Wolf, 22.00 Uhr, ORF2

Mail an die ZIB2

Textfassung: Zeit im Bild