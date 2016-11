Mutmaßlicher Drahtzieher im Petrobras-Skandal verhaftet

Die spanische Polizei hat einen mutmaßlichen Drahtzieher in der Korruptionsaffäre um den brasilianischen Ölkonzern Petrobras verhaftet. Das Innenministerium erklärte heute in Madrid, der Mann besitze einen brasilianischen und einen spanischen Pass. Nach ihm werde seit April in Brasilien gefahndet.

Der 43-Jährige stehe in Brasilien wegen Geldwäsche unter Verdacht. Außerdem soll er über 14 Millionen Euro an verschiedene Parteien gezahlt haben. Der Petrobras-Skandal ist die größte Schmiergeld-Affäre in der Geschichte Brasiliens.

Über den Skandal war auch die frühere brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff gestolpert. Die konservative Opposition hatte ihr vorgeworfen, ihren Wahlkampf 20014 mit Spenden von Petrobras-Zulieferern finanziert zu haben. Rousseff stand mehrere Jahre lang an der Spitze des Aufsichtsrats des halbstaatlichen Petrobras-Konzerns. Sie selbst hat wiederholt betont, an keinem Fehlverhalten beteiligt gewesen zu sein.