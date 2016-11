NHL: Grabner glänzt in Rangers-Torfabrik

Der Höhenflug von Michael Grabner mit den New York Rangers hält an. In Pittsburgh kam die Torfabrik der National Hockey League (NHL) trotz eines frühen 0:2-Rückstands noch zu einem 5:2 über die Penguins.

Der pfeilschnelle Grabner verbuchte dabei ein Tor und einen Assist. Der Kärntner liegt nun mit zwölf Saisontreffern an der Spitze der Torschützenliste und führt in der Plus/Minus-Wertung.

Mehr dazu in sport.ORF.at