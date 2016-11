Bericht: Bankenspion in deutschem Wirtschaftsministerium

Die führenden deutschen Banken haben einem Medienbericht zufolge jahrelang einen verdeckten Helfer im deutschen Finanzministerium gehabt, der die Politik in ihrem Sinne beeinflusst hat. Bei dem „Maulwurf“ handle es sich um den Ex-Finanzrichter Arnold R., der auch an Gesetzestexten mitgeschrieben habe, berichtete die „Bild“-Zeitung (Mittwoch-Ausgabe) unter Berufung auf interne E-Mails.

R. habe sich auch mit jenem Gesetz befasst, das einen der größten Steuerskandale möglich machte: Mit „Cum-Ex“-Aktiengeschäften schleusten Banken und Anleger bis 2012 legal mehr als zehn Milliarden Euro am Fiskus vorbei.

„Sinnvolle Investition“ für Banker

Dem Bericht zufolge kam R. 2004 ins Finanzministerium. Vier Jahre später habe er sich beurlauben lassen und einen mit 80.000 Euro pro Jahr dotierten Beratervertrag beim Bundesverband Deutscher Banken angenommen, schrieb „Bild“. Ein hoher Bankenvertreter habe das in einer E-Mail als „sinnvolle Investition“ bezeichnet.

R. habe schon in der Vergangenheit bewiesen, dass „durch sein positives Wirken“ Entscheidungen „im Finanzministerium erheblich beschleunigt werden“ könnten, zitierte „Bild“ aus der E-Mail. Seit 2010 sei R. im Ruhestand, er habe sich aber weiter an der Formulierung von Gesetzen beteiligt und an Sitzungen teilgenommen.