Neue Positionen zu Clinton, Klimawandel

Langsam kommt der designierte US-Präsident Donald Trump in der Realpolitik an. Dass er - nun sogar im Interview mit der verhassten liberalen „New York Times“ - den Klimawandel nicht mehr für eine chinesische Finte hält und seine Ex-Konkurrentin Hillary Clinton auch nicht mehr ins Gefängnis werfen will, erzürnt allerdings den Kern seiner rechtsgerichteten Unterstützer. Die für diese Kreise bestimmende Internetplattform Breitbart.com wirft Trump bereits „Wortbruch“ vor. Bisherige Trump-Fans hetzen im Netz in dem Tonfall gegen ihn, mit dem sie bis zur Wahl Clinton bedachten.

Lesen Sie mehr …