Streiks in Griechenland: Kein Fährverkehr

Aus Protest gegen die Sparmaßnahmen der Regierung von Premier Alexis Tsipras wollen die griechischen Staatsbediensteten sowie die Gewerkschaft der Seeleute morgen für 24 Stunden streiken. Wichtigste Auswirkung: Von morgen Früh wird für 24 Stunden keine Fähre aus Piräus und anderen Häfen der Ägäis auslaufen. Das teilte die Gewerkschaft der Seeleute (PNO) heute mit.

Inseln, die keinen Flughafen haben, werden damit für 24 Stunden von der Außenwelt abgeschnitten bleiben. Die Seeleute protestierten laut PNO gegen Pensionskürzungen und die in ihrer Branche weit verbreitete Kurz- und Schwarzarbeit.

Auch die Gewerkschaft der Staatsbediensteten (ADEDY) wird morgen für 24 Stunden streiken. Die Beamten fordern mehr Geld und die Einstellung zusätzlichen Personals. Am Donnerstag sollen die meisten Behörden nicht öffnen.

Finanzminister beraten mit IWF

Die Finanzminister mehrerer Euro-Zone-Staaten wollen am Freitag in Berlin gemeinsam mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) über das weitere Vorgehen in der griechischen Schuldenkrise beraten, schrieb die „Süddeutsche Zeitung“ (Mittwoch-Ausgabe). An den Beratungen sollten die Ressortchefs aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden teilnehmen.

Mit den Vertretern des IWF solle beraten werden, wie sich dieser doch noch finanziell am laufenden dritten Kreditprogramm für Griechenland beteiligen könnte. Auch Vertreter von EU-Kommission und Europäischer Zentralbank (EZB) seien eingeladen.

Die griechische Regierung hatte gesagt, die Gespräche mit den internationalen Geldgebern über Finanz- und Arbeitsmarktreformen mit dem Ziel fortsetzen zu wollen, die zweite Überprüfungsrunde ihres Reformprogramms bis Anfang Dezember und damit vor dem nächsten Treffen der EU-Finanzminister abzuschließen.