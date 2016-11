NÖ: 800 Soldaten und 50 Polizisten bei Anti-Terror-Übung

800 Soldaten und 50 Polizisten nehmen heute an einer gemeinsamen Sicherheitsübung in den Bezirken Mödling und Bruck an der Leitha in Niederösterreich teil. Das Ziel ist der Schutz kritischer Infrastruktur.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at