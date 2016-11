Van der Bellens Ehefrau wirbt per Video

Bisher eher zurückhaltend, hat sich nun auch Doris Schmidauer im Wahlkampf zu Wort gemeldet. Die Ehefrau von Präsidentschaftskandidat Alexander Van der Bellen steht im Zentrum eines heute auf Facebook veröffentlichten Videos, das sie an der Seite ihres Mannes zeigt und in dem sie ihre Erwartungen an den künftigen Bundespräsidenten formuliert.

„Meine Stimme hat er“, so ihr - wenig überraschendes - Fazit. Das Video zeigt die gebürtige Oberösterreicherin während diverser Wahlkampfauftritte. Aus ihrer Sicht müsse das Staatsoberhaupt „ein offener, ein toleranter Mensch sein, jemand, der Zuversicht ausstrahlt, der Haltung beweist. Er sollte sich unbedingt den Menschenrechten verpflichtet fühlen.“

Schmidauer, Geschäftsführerin im Parlamentsklub der Grünen, hat viele Jahre mit Van der Bellen zusammengearbeitet. Seit dem Vorjahr sind die beiden verheiratet. Im Wahlkampf war sie präsent, äußerte sich bisher aber kaum öffentlich. Im Wahlkampfteam hieß es, man versuche mit dem Spot auch traditioneller gesinnte Wählerschichten zu erreichen.