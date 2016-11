Champions League: Dortmund stellt Torrekord auf

Borussia Dortmund hat am fünften Spieltag der Champions League gemeinsam mit Legia Warschau den Fans ein Torspektakel geboten. Die Deutschen feierten gestern zu Hause gegen die Gäste aus Polen einen 8:4-Kantersieg und sorgten damit für einen neuen Rekord in der Königsklasse. Zwölf Treffer in einem Spiel hatte es seit der Einführung der Champions League noch nie gegeben. Daneben lösten gleich fünf Teams vorzeitig das Ticket für das Achtelfinale.

