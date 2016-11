Brüssel: Bildung hängt zu stark von Herkunft ab

Österreich steht laut EU-Kommission im Bildungsbereich relativ gut da: Der Anteil an Schulabbrechern ist im EU-Vergleich gering, das Berufsbildungssystem eines der besten in der Union und die Beteiligung an Weiterbildung vergleichsweise hoch.

Ein heute in Wien präsentierter Bericht sieht allerdings auch Schwächen: In Österreich hänge etwa der Bildungserfolg zu stark von der Herkunft ab.

In Österreich stärker ausgeprägt als anderswo

„Wer reich ist, wessen Eltern gute Bildung haben, hat bessere Chancen, selber Bildungserfolg zu haben“, kritisierte Michael Teutsch von der Generaldirektion Bildung und Kultur der EU-Kommission bei der Präsentation des „Monitor für die allgemeine und berufliche Bildung 2016“. Das sei zwar auch in anderen europäischen Ländern der Fall, der Einfluss sei in Österreich aber bekannterweise relativ hoch.

Diese Schieflage zeigt sich etwa auch bei der eigentlich vergleichsweise geringen Schulabbrecherquote (sieben Prozent gegenüber elf Prozent im EU-Schnitt): Während nur 5,5 Prozent der im Inland Geborenen frühe Schul- und Ausbildungsabbrecher sind (maximal Abschluss einer Hauptschule, polytechnischen oder einjährige berufsbildende mittleren Schule/BMS), fallen 19 Prozent der im Ausland geborenen Jugendlichen in diese Kategorie.

Flüchtlinge: Bildungsniveau große Herausforderung

Weitere aktuelle Herausforderungen im Bildungsbereich sind laut Teutsch die Integration von Flüchtlingen und der Bereich Naturwissenschaften, Informatik und Technik (MINT). Teutsch räumte ein, dass Österreich derzeit vor einer etwas anderen Herausforderungen stehe als während der Balkan-Kriege, da ein guter Teil der aktuellen Flüchtlinge nur einen geringen Bildungsstand habe. Das Gute sei aber: „Wir wissen relativ genau, was man machen kann.“ Und: Alle bisherigen Untersuchungen attestieren den Flüchtlingen eine hohe Bildungsmotivation.

Ein Hebel zur Flüchtlingsintegration sei die Aus- und Fortbildung von Lehrern für den Umgang mit interkulturellen Klassen. Österreich könne außerdem von anderen Ländern wie Deutschland, Finnland und Schweden bei frühkindlicher Erziehung, Sprachenlernen und der Unterstützung Jugendlicher auch nach Ende der Pflichtschulzeit lernen.

MINT: Stärken und Schwächen

Im MINT-Bereich hat Österreich aus Sicht der EU-Kommission gleichzeitig seine Stärken und Schwächen: Viele andere EU-Mitgliedsstaaten würden derzeit an einem Modell wie der heimischen Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) arbeiten, die eine technische Ausbildung mit der Möglichkeit zum sofortigen Berufseinstieg bietet, aber auch den Weg an die Hochschulen offen lässt.

Manko im MINT-Bereich sei aber, dass viele Absolventen „nur“ einen HTL- oder Bachelorabschluss machen, höhere Abschlüsse wie Master und Doktorat seien verhältnismäßig selten. Die Dominanz niedriger Abschlüsse in diesem Bereich könnte allerdings „negativen Einfluss auf Forschung und Innovation haben“ und Österreich daran hindern, wie angestrebt zu den innovativsten Nationen aufzuschließen, heißt es im Österreich-Bericht der EU-Kommission.