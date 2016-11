Sunniten flüchten vor Schiitenmilizen im Irak

Zehntausende Zivilisten sind im Nordirak vor schiitischen Milizen geflohen, die sich am Sturm auf Mossul, die Hochburg der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), beteiligen. Rund 3.000 Familien hätten die 60 Kilometer westlich von Mossul gelegene Stadt Tal Afar verlassen, sagte der Provinzratsabgesandte der Stadt, Nur al-Din Kablan, heute in der kurdischen Hauptstadt Erbil.

Die Hälfte von ihnen habe sich auf den Weg Richtung Syrien, die andere in die von Kurdenmilizen gehaltenen Gebiete im Norden gemacht. Die Flüchtlinge sind Sunniten, die in der Provinz Mossul die Mehrheit stellen.

Peschmerga und Militär auf dem Vormarsch

Ein Bündnis schiitischer Milizen versucht derzeit, die vom IS gehaltene Stadt Tal Afar einzunehmen. Sollte es ihnen gelingen, die Straßenverbindung nach Mossul unter ihre Kontrolle zu bringen, wäre die Großstadt eingekreist. Von Norden, Süden und Osten rücken irakische Regierungstruppen und kurdische Peschmerga auf die letzte Hochburg des IS im Irak vor.

Laut UNO-Angaben wurden bisher 68.000 Menschen registriert, die vor den Kämpfen in von Regierungstruppen kontrollierte Gebiete geflüchtet sind. Nicht enthalten sind in der Zahl die Menschen, die der IS bei seinem Rückzug verschleppt hat, und die 3.000 Familien, die aus Tal Afar flüchteten.