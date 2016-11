Auslandsösterreicher über Mails von Hofer verärgert

Werbung von Norbert Hofer hat mehrere Auslandsösterreicher verärgert. Der Präsidentschaftskandidat der FPÖ hatte sich via Mail an die Wählergruppe gewandt. Dies führte zu Kritik wegen möglicher Datenweitergabe.

Adressen aus Wählerevidenz

Laut Innenministerium sollen die Adressen legal aus der allen Parteien zugänglichen Wählerevidenz stammen. Allerdings sind derlei Massenmails laut Gesetz verboten. In dem Schreiben, über das „Kurier“ und „Presse“ in ihren Onlineausgaben berichteten, versichert Hofer den Auslandsösterreichern unter anderem, er habe ihnen „niemals ihr Wahlrecht“ entziehen wollen.

Laut dem Außenamt stammen die Daten aus der Wählerevidenz. Jede Gemeinde ist verpflichtet, ihre automatisierten Daten aus dem Wählerverzeichnis an das Innenministerium weiterzugeben. Die derzeit 400.000 Auslandsösterreicher müssen daher in einer Gemeinde registriert sein. Als Kontaktadresse geben viele davon ihre E-Mail-Adresse an. Hofers Wahlkampfmanager bestätigte gegenüber der APA, dass die Daten aus der Wählerevidenz stammten.

Möglicherweise Verwaltungsdelikt

Dennoch könnte das Massenmail Hofer Probleme verursachen - sofern es an mehr als 50 Empfänger und ohne deren Einwilligung gerichtet ist. Laut Telekommunikationsgesetz wäre dies ein Verwaltungsdelikt. Die FPÖ sieht das nicht so. Die Verwendung der Daten zur Wählerinformation sei - laut den der FPÖ erteilten Rechtsauskünften zulässig.

Diese Information gehe auch an all jene Empfänger, die laut Paragraf 25 des Datenschutzgesetzes („Pflicht zur Offenlegung der Identität des Auftraggebers“) Auskunft begehren. Im Team von Hofers Gegenkandidaten Alexander Van der Bellen versicherte man indes der APA, dass man keine Massenmails ungefragt verschicke.