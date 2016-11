Europa League: Heimische Clubs auf dem Prüfstand

Auf die Wiener Clubs wartet in der Europa-League-Gruppenphase morgen die Runde der Wahrheit. Die Austria empfängt den rumänischen Vertreter Astra Giurgiu, den man auswärts geschlagen hat. Mit einem Sieg ist man einen Spieltag vor Schluss im Sechzehntelfinale, wenn Pilsen bei AS Roma nicht gewinnt. Für Rapid geht es in Genk ebenfalls um viel - im Rennen um den Aufstieg und nicht zuletzt um die sportliche Trendwende.

Mehr dazu in sport.ORF.at