KiK prüft mögliche Trump-Folgen vor US-Expansion

Vor einer möglichen Expansion in die USA will der deutsche Textildiskonter KiK zunächst die möglichen Folgen des Wahlsiegs von Donald Trump in einem Gutachten klären lassen.

Man werde zunächst „abwarten, ob es irgendwelche Investitionshemmnisse für Ausländer gibt“, kündigte der seit Jahresbeginn amtierende KiK-Chef Patrick Zahn im Gespräch mit dem „Westfälischen Anzeiger“ (Mittwoch-Ausgabe) an.

Der zum Tengelmann-Konzern gehörende Textildiskonter betreibt derzeit europaweit 3.360 Filialen, davon 2.541 in Deutschland. Zahn kündigte eine weitere Expansion an. Ziel sei es zunächst, die Zahl der Geschäfte auf 5.000 zu erhöhen.

Kampf gegen Billigimage

Bei einem möglichen Markteintritt in den USA denke das Unternehmen zunächst über „Testläufe“ mit 20 bis 25 Filialen im Mittleren Westen nach. Davon könne dann abhängen, ob es ein größeres Engagement geben werde.

Außerdem will das Unternehmen mit einem Renovierungsprogramm dem Billigimage den Kampf ansagen. Ähnlich wie bei den Diskontern Aldi und Lidl wolle man sich damit auf „deutlich veränderte“ Erwartungen der Kunden einstellen, so der KiK-Chef. „Der Kunde akzeptiert eine nicht ansprechende Darstellung der Ware nicht mehr“, sagte Zahn.