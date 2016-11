Türkei: Schriftstellerin Asli Erdogan aus U-Haft entlassen

Nach mehr als drei Monaten Gefängnis ist die türkische Schriftstellerin Asli Erdogan aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Die Ermittlungen wegen Terrorunterstützung gingen jedoch weiter, meldete die Zeitung „Cumhuriyet“ heute. Die Sprachwissenschaftlerin Necmiye Alpay sei ebenfalls entlassen worden.

Erdogan wird unter anderem Mitgliedschaft und Propaganda für die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft.

Bei Razzia gegen Zeitung festgenommen

Die Autorin war im Rahmen einer Razzia gegen Unterstützer der prokurdischen Zeitung „Özgür Gündem“ Mitte August festgenommen worden, wenig später wurde Haftbefehl erlassen. Sie schrieb unter anderem Kolumnen für die inzwischen geschlossene „Özgür Gündem“.

Die 1967 in Istanbul geborene Erdogan ist auch international bekannt. Sie hatte zunächst Informatik und Physik studiert und arbeitete von 1991 bis 1993 als Physikerin am Europäischen Kernforschungszentrum (CERN) in Genf.