Südkoreas Präsidialamt kauft Viagra gegen Höhenkrankheit

Das Büro der südkoreanischen Präsidentin Park Geun Hye hat sich nach eigenen Angaben mit Viagra-Pillen als Vorsorge gegen Höhenkrankheit eingedeckt. Ein Oppositionsabgeordneter hatte zuvor den Kauf von über 360 Viagra-Pillen und Nachahmerpräparaten durch Parks Büro publik gemacht.

Man habe die Potenzpillen bereits vor einem Jahr gekauft, um sich auf eine Reise Parks in hoch gelegene Gebiete in Afrika vorzubereiten, sagte ein Sprecher der Präsidentin heute. In Südkorea wird Viagra in der Annahme verkauft, dass es auch gegen Höhenkrankheit schützt. Park habe die Mittel aber nicht gebraucht, hieß es.

Korruptionsskandal weiter Thema

Medienberichte über den Kauf hatten angesichts eines politischen Korruptionsskandals um eine Freundin Parks enormes Interesse ausgelöst. Park steht wegen der Affäre um ihre langjährige Freundin Choi Soon Sil stark unter Druck.

Choi soll unter anderem dank Beziehungen zur Präsidentin Spenden in Millionenhöhe für zwei Stiftungen eingetrieben zu haben. Park wurde von der Staatsanwaltschaft beschuldigt, als Komplizin Chois gehandelt zu haben. Parks Büro wies das als Spekulation zurück.