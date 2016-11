Ski alpin: Hype um Comeback an US-Ostküste

Die Rückkehr des alpinen Skiweltcups an die US-Ostküste löst am Thanksgiving-Wochenende einen Hype aus. Die Damen bestreiten in Vermont, wo zuletzt 1978 ein Weltcup-Rennen ausgetragen wurde, einen Riesentorlauf (Samstag) und einen Slalom (Sonntag).

„Die Begeisterung ist unfassbar“, sagte der österreichische Chef des Organistionskomitees (OK), Herwig Demschar. Rund 15.000 Zuschauer werden erwartet, landesweit herrscht großes Medieninteresse.

Mehr dazu in sport.ORF.at