Länder wollen Datenbank für Asylwerber

In Klagenfurt haben Bund und Länder heute ihre Positionen zum geplanten Asylgesetz aufeinander abgestimmt. Die Länder wünschen sich eine Datenbank für Asylwerber, in der Weiterbildungen, Schulungen und Qualifikationen der Asylwerber eingetragen werden sollen. Einig waren sich die Ländervertreter auch darin, dass Integration so früh wie möglich beginnen müsse.

