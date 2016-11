Julius-Koller-Retrospektive im MUMOK

Der slowakische Künstler Julius Koller (1939 - 2007) hat sich zeit seines Lebens bemüht, die Kunst aus verkrusteten Institutionen wie Museen und Akademien zu befreien und sie in den Alltag zu bringen.

Mit viel Witz schuf er - trotz der restriktiven Bedingungen in der damaligen Tschechoslowakei - ein immenses Lebenswerk. Dieses wird nun in einer großen Retrospektive im Museum moderner Kunst in Wien (MUMOK) präsentiert.

