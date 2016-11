GB will mit Konjunkturprogramm „Brexit“-Flaute verhindern

Nach dem „Brexit“-Votum kämpft Großbritannien mit einem Konjunkturprogramm gegen eine drohende Abkühlung der Wirtschaft. Finanzminister Philipp Hammond kündigte heute im Parlament an, innerhalb von fünf Jahren 23 Mrd. Pfund (26,9 Mrd. Euro) in die Verkehrswege und den Wohnungsbau zu pumpen.

Im kommenden Jahr, in dem die EU-Austrittsgespräche beginnen sollen, wird die Wirtschaftsleistung laut Prognose der für Budgetfragen zuständigen Behörde OBR nur um 1,4 Prozent zulegen. Auch 2018 dürfte das Plus mit 1,7 Prozent nicht an den aktuellen Aufschwung heranreichen. Für heuer wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,1 Prozent erwartet.

Unsicherheit könnte Handel schmälern

„Unsere Aufgabe ist es, unsere Wirtschaft darauf vorzubereiten, widerstandsfähig für den Abschied aus der EU zu sein und sie für die anschließende Übergangsphase fit zu machen“, sagte Hammond. Das Anti-EU-Votum werde „den Lauf der britischen Geschichte verändern“. Daher sei es umso wichtiger, die Produktivität der Wirtschaft zu steigern.

Laut Hammond geht das Haushaltsbüro OBR davon aus, dass die Unsicherheit über die künftigen Handelsbeziehungen das Wachstum in den kommenden Jahren um 2,4 Prozentpunkte schmälern wird. Für 2019 und 2020 erwartet das Haushaltsbüro wie im März BIP-Zuwächse von jeweils 2,1 Prozent.