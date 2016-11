Katholische Kirche betreibt App für „Sünder“

Die katholische Kirche zeigt sich offen für den Wandel - zumindest den technologischen. So hat Erzbischof Leo Cushley von der schottischen Erzdiözese St. Andrews und Edinburgh gestern mit „The Catholic App“ eine neue Anwendung für Smartphones und Tablets vorgestellt. Weltweit sollen Katholiken nach Pfarrgemeinden in ihrer Nähe suchen können. In britischen Medien firmiert die App bereits als „Sindr“ - quasi „Tinder für Sünder“.

