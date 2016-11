Streik bei der Lufthansa auch am Freitag

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) verlängert ihren seit heute andauernden Streik bei der Lufthansa um einen weiteren Tag. Am Freitag sollen die Kurzstrecken bestreikt werden, teilte die VC heute Abend in Frankfurt mit.

Wien betroffen

Wegen des Streiks fallen morgen 912 Flüge aus. Insgesamt seien rund 115.000 Passagiere betroffen, teilte das Unternehmen mit. Gestrichen werden unter anderem 82 Langstreckenflüge. In Wien sind 22 Verbindungen zwischen Wien und München beziehungsweise Frankfurt betroffen. Auch zumindest ein Graz-Flug wird ausfallen

Lufthansa attackiert Gewerkschaft

Sowohl die Lufthansa als auch die Gewerkschaft erhoben im Tarifkonflikt indes schwere Vorwürfe. Die Gewerkschaft sei „offenbar mehr an einer Eskalation interessiert als an einer zielorientierten Lösung des Konflikts“, sagte Konzernsprecher Martin Leutke im „Morgenmagazin“ des ZDF.

VC-Vorstandsmitglied Jörg Handwerg warf dem Unternehmen vor, bisher nur ein „Scheinangebot“ vorgelegt zu haben, und drohte mit weiteren Ausständen. Die Lufthansa verlange für jegliche Tariferhöhung eine „Kompensation“ - ein solches „Nullsummenspiel“ sei „kein seriöses Angebot“.

Die Gewerkschaft fordert für die Piloten rückwirkend ab 2012 jährlich 3,66 Prozent mehr Lohn. Die Lufthansa hatte zuletzt 2,5 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit des Vergütungstarifvertrags bis Ende 2018 angeboten.

Wien-Schwechat: 22 Flüge fallen aus

Die Lufthansa war in der Nacht auf heute mit dem Versuch gescheitert, den Pilotenstreik per Eilantrag gerichtlich verbieten zu lassen. Zunächst das Arbeitsgericht Frankfurt am Main und danach auch das hessische Landesarbeitsgericht stuften den Ausstand als rechtens ein.

Allein für heute strich die Lufthansa fast 900 Flüge. 100.000 Passagiere sind betroffen. Wegen des Streiks rechnet man heute auch auf dem Flughafen Wien-Schwechat mit Behinderungen. Es fallen 22 Flüge aus. Die AUA wird mit größeren Flugzeugen versuchen, einen Teil der Passagiere zu übernehmen.

