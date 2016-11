Philosoph: „Smartphones sind Schnuller“

Smartphones seien die Schnuller für alle in unserer Zeit, und Studierende an Unis würden immer infantiler und dümmer, sagte der koreanisch-deutsche Philosoph Byung-Chul Han gestern Abend bei seiner Dankesrede in Salzburg. Er bekam den Landespreis für Zukunftsforschung.

