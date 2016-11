Skispringen: ÖSV-Adler starten ambitioniert

Die ÖSV-Adler gehen mit großen Zielen in den am Freitag (17.00 Uhr, live in ORF eins) in Kuusamo/Ruka beginnenden WM-Winter. Von Beginn an vorne mitmischen, so lautet die Devise. „Es ist ein großes Ziel, um Stockerlplätze zu kämpfen und vorauszumarschieren“, sagte Stefan Kraft.

Die Routiniers Andreas Kofler und Manuel Fettner hoffen auf einen neuen Frühling. Verstärkung werden sie im Lauf der Saison von Gregor Schlierenzauer bekommen. Und Trainer Heinz Kuttin weiß schon jetzt: „Es wird eine spannende Saison.“

Mehr dazu in sport.ORF.at