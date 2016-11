Satirezeitung „Charlie Hebdo“ auch auf Deutsch

Die durch einen Terroranschlag auf ihre Redaktion weltweit bekannt gewordene französische Satirezeitung „Charlie Hebdo“ erscheint künftig auch auf Deutsch. Die erste Nummer wird am 1. Dezember mit einer Startauflage von 200.000 Exemplaren in den Handel kommen, wie eine „Charlie Hebdo“-Sprecherin sagte. Ein Teil davon wird nach Angaben des Verlages Morawa auch in Österreich erhältlich sein.

Über die genaue Auflage in Österreich konnte man auf APA-Anfrage weder bei Morawa noch beim deutschen Vertriebspartner IPS Auskunft geben. Kosten soll „Charlie Hebdo“ jedenfalls 4,30 Euro und damit 70 Cent weniger als die französischsprachige Ausgabe.

Auch eigene Inhalte für deutsche Leser

Für die deutsche Version werden nach Angaben der „Charlie Hebdo“-Sprecherin vor allem Texte und Karikaturen des französischen Originals übersetzt. Vorgesehen sind aber auch eigens für die deutsche Ausgabe angefertigte Inhalte. Schon seit Monaten bereitet ein kleines Team aus Journalisten und Übersetzern das Projekt vor.

Es ist das erste Mal, dass „Charlie Hebdo“ einen Ableger im Ausland gründet. Die Wahl fiel auf Deutschland, weil die Zeitungsmacher dort ein besonderes Interesse an ihrer Arbeit sehen. So verkaufte sich die eine Woche nach dem tödlichen Anschlag auf ihre Redaktion veröffentlichte sogenannte „Ausgabe der Überlebenden“ auf dem deutschsprachigen Markt besonders gut.