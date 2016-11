Nach Verhaftung: Madonna verteidigt Sohn Rocco

Die US-Sängerin Madonna hat zu der Verhaftung ihres 16-jährigen Sohnes Rocco wegen Marihuana-Besitzes nun öffentlich Stellung bezogen. Sie unterstütze ihren Sohn, ließ sie über die Nachrichtenagentur AP wissen.

„Ich liebe meinen Sohn sehr. Ich werde alles tun, um ihm das zu geben, was er braucht. Ich bitte aber, dass Sie unsere Privatsphäre respektieren“, heißt es in dem gestern veröffentlichten Statement der Sängerin. Rocco war jahrelang ein Zankapfel im Scheidungskrieg zwischen Madonna und ihrem Ex-Mann, dem Regisseur Guy Ritchie. Das Paar ließ sich 2008 scheiden, im September einigten sie sich darauf, dass der gemeinsame Sohn beim Vater in London leben darf. Zu dieser Zeit wurde der Teenager auch wegen Drogenbesitzes verhaftet.