4.000 Euro Kaufprämie soll E-Autos fördern

Mit einem millionenschweren Mobilitätspaket will die Regierung den Absatz von E-Autos in Österreich ankurbeln. 4.000 Euro sollen Private beim Kauf eines reinen E-Autos erhalten, 3.000 Euro Unternehmen. Bis zu 16.000 neue E-Autos sollen so auf Österreichs Straßen kommen. Auch der Ausbau von Ladestationen soll gefördert werden, nicht zuletzt an Bahnhöfen und Autobahnen. Mit speziellen Kennzeichen sollen E-Autos zudem besondere Rechte, etwa beim Parken, erhalten.

