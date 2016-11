Trump ruft zur Versöhnung auf

Am Vorabend des Thanksgiving-Feiertags hat sich der designierte US-Präsident Donald Trump mit einem Aufruf zur Versöhnung an die Bürger gewandt. „Wir haben gerade einen langen und verletzenden Wahlkampf hinter uns gebracht“, sagte Trump am Mittwoch in einer Videobotschaft aus seinem Golf-Hotel in Florida. „Die Emotionen gehen hoch, und die Anspannung wird sich nicht über Nacht legen.“

Er bete nun dafür, „dass wir anfangen, unsere Gräben zu überbrücken und bestärkt durch ein gemeinsames Ziel als ein Land voranschreiten“, sagte der Rechtspopulist. „Das wird leider nicht schnell geschehen, aber wir haben nun die Chance, Geschichte zu schreiben und wirklichen Wandel nach Washington zu bringen.“

Trump verbringt den Thanksgiving-Tag, den US-Bürger traditionell im Kreise der Verwandtschaft begehen, mit Teilen seiner Familie in Florida. Danach will er weitere Personalentscheidungen für seine künftige Regierung treffen. Kritiker haben es vor allem Trump angelastet, dass der Wahlkampf einen so scharfen und spalterischen Ton angenommen hatte.